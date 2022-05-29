"Мешков Брест" и "Гомель" спорят за 3 место в розыгрыше Кубка Беларуси по гандболу

В спорткомплексе "Олимпиец" в Могилеве продолжается поединок за третье место в розыгрыше Кубка Беларуси, в котором довольно неожиданно встречаются действующий чемпион страны "Мешков Брест" и "Гомель". Прямую трансляцию встречи ведет "Беларусь 5". Накануне "мешковцы" с минимальным счетом 21:22 уступили местному "Машеке" и те вышли в финал, где встретятся с минским СКА. Прямая трансляция матча за кубок начнется на "Беларусь 5" в 16:50.