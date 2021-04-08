"Мешков Брест" настроен впервые в истории пробиться в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

Победа в три мяча в ответной игре с украинским "Мотором" гарантирует белорусскому клубу место в следующем раунде. Напомним, в первой игре в Запорожье оппонент был сильнее 32:30. В составе соперника выступают сразу четыре легионера из Беларуси и украинский клуб, который также никогда не доходил до второго раунда плей-офф.



Кому покорится эта планка, узнаем сегодня из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 2", стартовый свисток в 19:45.



