"Мешков Брест" одержал 4-ю победу на групповом этапе

"Мешков Брест" обыгрывает норвежский "Элверум", но пока остается третьим в турнирной таблице Лиги чемпионов. В напряженной встрече 9-го тура группового этапа белорусы все же вырвали важные два балла - 29:27. Самым результативным в матче стал линейный хозяев Вячеслав Шумак - 6 мячей. С 9-ю баллами брестчане идут третьими и на два пункта отстают от второй команды - "Фленсбурга" из Германии и на 4 от лидера - это польский "Виве". 10 декабря - выездная игра с венгерским "Пиком".