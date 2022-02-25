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"Мешков Брест" потерял шансы на плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

"Мешков Брест" лишился шансов на плей-офф гандбольной Лиги чемпионов. Накануне в матче 12-го тура в Сегеде белорусы уступили "Пику" - 26:28. Венгры идут третьими в турнирной таблице, мешковцы восьмерку замыкают.

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