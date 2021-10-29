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"Мешков Брест" проиграл "Эльверуму" в гандбольной Лиге чемпионов

Стыдно за свою игру - таков лейтмотив высказываний игроков "Мешков Бреста" после вчерашнего поражения от "Эльверума" в Лиге чемпионов. Белорусы попытались набрать первые баллы в домашнем матче 6-го тура. Но неудачно, сбоила атака - 27:30.


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