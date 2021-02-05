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"Мешков Брест" проиграл "Фленсбургу"

Не порадовали накануне поздно вечером и гандболисты "Мешков Бреста". Белорусы в рамках группового этапа Лиги чемпионов проиграли "Фленсбургу" дома 26:28. Брестчане пока занимают третье место в группе А.

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