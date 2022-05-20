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"Мешков Брест" против СКА - один из самых громких гандбольных матчей в текущем сезоне
Без преувеличения один из самых громких гандбольный матчей в текущем сезоне - "Мешков" примет СКА. Эту встречу фанаты обоих клубов с нетерпением ждут с начала апреля, тогда минчане у себя дома смогли взять верх над брестчанами и впервые за много лет оформили серьезную заявку на чемпионство. Сегодня же "Мешков" будет играть при родных трибунах. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 19:30.
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