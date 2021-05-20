ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Мешков Брест" сегодня сразится с "Барселоной" за выход в полуфинал гандбольной Лиги чемпионов

Удастся ли гандболистам "Мешков Брест" впервые в истории клуба выйти в полуфинал Лиги чемпионов? Уже сегодня наша команда проведет ответный четвертьфинальный поединок на выезде против "Барселоны". В первом матче, напомним, брестчане уступили со счетом 29:33. С девятикратным чемпионом турнира "мешковцы" встречались трижды, и пока нам так и не удалось обыграть сегодняшнего соперника. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире. Начало трансляции в 21:45.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все