"Мешков Брест" сильнее "Мотора" (Украина)

Чемпион Беларуси по гандболу "Мешков Брест" берет реванш за вчерашнее поражение от украинского "Мотора". Брестчане накануне уступили 27:30, сегодня выиграли 31:26. 11 мячей в победной игре на счету Никиты Вайлупова. В составе гостей, отметим, играли четыре белоруса: Борис Пуховский и три новичка запорожского клуба - Иван Мороз, Вячеслав Бохан и 19-летний Андрей Климовец.