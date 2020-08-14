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"Мешков Брест" сильнее "Мотора" (Украина)

Чемпион Беларуси по гандболу "Мешков Брест" берет реванш за вчерашнее поражение от украинского "Мотора". Брестчане накануне уступили 27:30, сегодня выиграли 31:26. 11 мячей в победной игре на счету Никиты Вайлупова. В составе гостей, отметим, играли четыре белоруса: Борис Пуховский и три новичка запорожского клуба - Иван Мороз, Вячеслав Бохан и 19-летний Андрей Климовец.

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