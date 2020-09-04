"Мешков-Брест" сражается за финал SEHA-лиги

Прямо сейчас время гандбола. В финале четырех SEHA-лиги, который принимает хорватский "Задар", клуб "Мешков-Брест" в эти минуты встречается в полуфинальном поединке с "Веспремом". "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию. В другом поединке полуфинала "Вардар" будет принимать "Скопье".



