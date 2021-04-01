"Мешков Брест" сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против "Мотора"

Сегодня все наше внимание к гандболу, где "Мешков Брест" готовится ко встрече в Запорожье против "Мотора". Эта встреча состоится в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В ростере брестчан 16 игроков. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире, начало трансляции в 19:35.