"Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов по гандболу

Эта победа выведет команду на новый уровень. Именно так главный тренер "Мешков Брест" Рауль Алонсо прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые в истории клуба. Накануне в ответном матче с "Мотором" белорусы были сильнее - 30:23.



В четвертьфинале брестчане сыграют с "Барселоной".



