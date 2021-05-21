"Мешков Брест" завершил выступление в гандбольной Лиге чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" не справился с 9-кратным обладателем трофея - Барселоной - 28:40 и завершил свое выступление на турнире. Самым результативным у брестчан стал Никита Вайлупов - у него в активе 7 голов. Ранее в Бресте команда Рауля Алоносо проиграла каталонцам - 29:33. Для мешковцев эта Лига чемпионов стала самой успешной за весь период существования клуба, т.к. они впервые в истории смогли выйти в четвертьфинал.



