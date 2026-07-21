Месси после финала чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси после финала чемпионата мира 2026 года заявил, что он не будет продолжать карьеру в ее составе. Об этом в соцсети Х написал журналист Эрнан Кастильо, сообщает БЕЛТА.

По его словам, футболист обратился к игрокам после финального матча. "Речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную", - написал Кастильо.

В ночь на 20 июля сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла аргентинцев в финальном матче. На чемпионате текущего года Месси в общей сложности забил 8 мячей и стал вторым бомбардиром турнира после француза Килиана Мбаппе (10 голов).

Всего Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства (2014, 2026).