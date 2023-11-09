Месси больше не получит "Золотой мяч"?

Футболист Лионель Месси, получивший восьмой "Золотой мяч", допустил, что больше не будет признан лучшим футболистом по итогам сезона, пишет sb.by.



"Завоевание "Золотого мяча" никогда не было для меня приоритетом - тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил. Думаю, это мой последний "Золотой мяч". Я рад, что сумел добиться всего того, чего достиг, и являюсь единственным футболистом, выигравшим восемь наград", - сказал аргентинец.



Фото:sport5.by