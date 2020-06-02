Месси не покинет "Барселону" бесплатно

32-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сможет бесплатно покинуть клуб этим летом. В контракте аргентинца была опция, активировав которую форвард смог бы перейти в другую команду без компенсации. Действие опции закончилось в минувшие выходные. Соглашение с "Блауграной" действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает Месси в 112 миллионов евро. После 27 туров каталонцы лидируют в Примере. В активе 58 очков. Мадридский "Реал" отстает на два балла. Рестарт Ла Лиги планируют на 11 июня.