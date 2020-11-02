Месси не забивает с игры на протяжении трех месяцев

Месси не забил, "Барселона" не выиграла. Каталонцы не могутпобедить в Примере в четвертом туре подряд. От позора в игре с "Алавесом"спас Антуан Гризманн - 1:1. 12-е место у "блауграны". Лидеркаталонцев Лионель Месси на протяжении трех месяцев забивает голы только спенальти. Мадридский "Реал" сейчас первый в таблице по потеряннымочкам. Накануне одержана победа над "Уэской" - 4:1.