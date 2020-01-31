Месси одержал пятисотую победу за "Барселону"

Лионель Месси одержал пятисотую победу в составе "Барселоны". И это рекорд для Испании. Знаковая для аргентинца победа случилась в матче 1/8 Кубка страны, в котором каталонцы разгромили "Леганес" со счетом 5:0. Причем Месси оформил в этом поединке дубль, забив тем самым в общей сложности полтысячи мячей за "сине-гранатовых" в испанских турнирах.



