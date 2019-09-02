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Месси, Роналду и Ван Дейк. Кто станет лучшим футболистом года?!

Предсказуемый выбор ФИФА. Опубликованы имена претендентов на звание лучшего игрока года. Трио кандидатов составили Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк. Награды Международная ассоциация футбола вручит 23 сентября в оперном театре Ла Скала в Милане.

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