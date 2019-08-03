Месси три месяца не сможет защищать цвета сборной Аргентины

Южноамериканская конфедерация футбола приняла решение дисквалифицировать Лионеля после критики арбитра - в полуфинале Кубка Америки судья за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира. До начала ноября Месси не сможет выступать за сборную. Он пропустит 4 игры.



