Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил о прекращении выступлений за сборную Германии. В мае он вместе с другим футболистом Илкаем Гюндоганом встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Лондоне. После публикации совместного фото в социальных сетях немецкие политики и футбольные чиновники начали обвинять Озила, тот не выдержал давления и после провального чемпионата мира ушел из сборной Германии.