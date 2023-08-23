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"Металлург" и "Юность" поспорят за право выступить в "финале четырех" Кубка Руслана Салея

"Металлург" и минская "Юность" поспорят за право выступить в "финале четырех" Кубка Руслана Салея.

Параллельно на юге страны "Брест" примет "Могилев". Два матча плей-ин турнира 23 августа определят итоговый квартет участников. Поединок "Металлурга" и "Юности" стартует в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5" .

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