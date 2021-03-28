"Металлург" и "Юность" проведут 7-й матч серии 30 марта

Полуфинальная серия белорусской Экстралиги между “Металлургом” и “Юностью” достигает кульминации. Сегодня “сталевары” крупно разбили столичный клуб 5:1 и сравняли счет противостояния – 3:3.



Таким образом, 30 марта в Минске “Юность” примет “Металлург” в рамках решающего - 7-го поединка. Начало - в 19 часов.



