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"Металлург" и "Юность" проведут 7-й матч серии 30 марта
Полуфинальная серия белорусской Экстралиги между “Металлургом” и “Юностью” достигает кульминации. Сегодня “сталевары” крупно разбили столичный клуб 5:1 и сравняли счет противостояния – 3:3.
Таким образом, 30 марта в Минске “Юность” примет “Металлург” в рамках решающего - 7-го поединка. Начало - в 19 часов.
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