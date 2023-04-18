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"Металлург" - "Неман" - захватывающая битва за Кубок Президента продолжится 18 апреля
В эти дни все внимание болельщиков белорусского спорта держат финальные игры за Кубок Президента по хоккею. Сегодня 4-я серия захватывающего противостояния, в котором пока ведут хоккеисты "Немана" - 2:1, и к тому же они добились крупной победы на гостевом льду со счетом 5:0!
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