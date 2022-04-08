"Металлург" поспорит с "Шахтером" за выход в финал Кубка Президента по хоккею

Кто же все-таки станет вторым финалистом Кубка Президента по хоккею? Ответ узнаем 8 апреля. В Жлобине местный "Металлург" в рамках 7-го матча полуфинальной серии примет "Шахтер". Счет в противостоянии равный - 3:3, победитель проходит в решающий раунд, где его уже ожидает минская "Юность". В последней встрече между "сталеварами" и "горняками" сильнее была команда из Солигорска - 3:2.



Прямую трансляцию поединка телеканал "Беларусь 5" начнет в 17:20.