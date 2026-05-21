3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
Международная федерация ассоциаций муай-тай разрешила белорусам национальную символику
Автор:Редакция news.by
Белорусские спортсмены продолжают возвращаться на международную арену с флагом и гимном страны. Международная федерация ассоциаций муай-тай восстановила в правах белорусов.
Теперь наши атлеты смогут выступать с национальной символикой во всех возрастных группах и категориях. А накануне аналогичные заявления выпустили международные федерации воднолыжного, бильярдного и танцевального спорта.
Ранее к рекомендациям МОК прислушались федерации борьбы, стрельбы из лука, пятиборья, бокса, волейбола и гимнастики.