Международная федерация гандбола сняла ограничения с белорусов

Все больше спортивных ведомств начинает придерживаться рекомендаций МОК о возвращении белорусских спортсменов на мировую арену. Очередь дошла и до командных игровых видов спорта.

Международная федерация гандбола приняла решение снять все ограничения с наших спортсменов. Белорусские команды будут выступать на планетарных и континентальных стартах под государственным флагом и гимном.

Уже осенью в Минске запланирован Кубок сильнейших по гандболу, в котором выступит национальная команда Беларуси и гости из других стран.