Международная федерация хоккея на льду не допустила белорусские сборные к чемпионатам мира 2027 года

Национальная и молодежная сборные Беларуси по хоккею не примут участие в чемпионатах мира 2027 года.

7 ноября Международная федерация вида спорта опубликовала такое решение. При этом речь не идет о полном запрете на участие Беларуси во всех турнирах под эгидой IIHF.

Еще в мае федерация объявила о постепенном возвращении белорусских команд в отдельные соревнования. В частности, было принято решение допустить белорусов к чемпионату мира среди мужских команд до 18 лет, женскому чемпионату мира в дивизионе IV и женскому первенству до 18 лет в дивизионе III (группа Б).