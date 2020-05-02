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Международная федерации хоккея обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что организация обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года на две недели вперед. Турнир должен пройти с 7 по 23 мая в Беларуси и Латвии. Накануне ИИХФ объявила, что отмененный из-за коронавируса планетарный форум нынешнего сезона в Швейцарии не будет перенесен. Ранее функционер заявлял, что полная отмена первенства, которое должно было состояться в Цюрихе и Лозанне, может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира.
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