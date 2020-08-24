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Международная федерация баскетбола решила отменить чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Это связано с пандемией коронавируса. Континентальное первенство должно было пройти с 24 по 26 сентября в бельгийском Антверпене. И там должна была выступить женская сборная Беларуси. Таким образом, главным стартом для нашей нацкоманды станет квалификационный турнир к токийской Олимпиаде, который пройдет в мае следующего года в Австрии.

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