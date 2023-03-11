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Международная федерация фехтования допустит Беларусь и Россию к соревнованиям

Международная федерация фехтования приняла решение допустить Беларусь и Россию к соревнованиям под своей эгидой. Вопрос обсуждался на специальном конгрессе, который проходил накануне в режиме онлайн. Предложение набрало 89 голосов за и 46 - против.

Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность участия спортсменов из двух стран в соревнованиях. Глава МОК Бах также заявил, что правительства государств не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным турнирам.

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