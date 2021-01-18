Международная федерация хоккея переносит чемпионат 2021 из Минска в другую страну

Международная федерация хоккея не смогла противостоять политическому лобби и перенесла чемпионат мира из Минска в другую страну, пока даже неизвестно в какую. Рассматривать это решение с точки зрения логики невозможно - за 3 с половиной месяца до старта Беларусь, которая готова хоть завтра принимать форум, лишилась праздника спорта. Скорее всего, праздника спорта лишился весь хоккейный мир - все прекрасно знают уровень организации в нашей стране спортивных мероприятий.

За последние месяцы Международная федерация хоккея ощущала беспрецедентное давление как через социальные сети от подставных аккаунтов, так и через европейских политиков. В своих многочисленных интервью глава федерации Рене Фазель признавался, что не в силах противостоять деструктивным силам.