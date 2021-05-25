Международная федерация хоккея выступила с заявлением - в Риге снимают флаги IIHF

Заявление с реакцией Международной федерации хоккея не заставило себя ждать. Организация мгновенно выразила несогласие с действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии в отношении флага Беларуси на чемпионате мира, отметив, что видит в этом жесте политический характер. В федерации напомнили, что хоккеистов приветствовали в Латвии в качестве гостей, и нельзя допускать, чтобы им приходилось видеть, как их флаг без их согласия исключается из числа флагов стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны, говорится в заявлении. Международная федерация хоккея обратилась к мэру Риги с тем, чтобы флаг организации, а также флаг чемпионата мира были немедленно сняты с той площади.

