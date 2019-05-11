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Международная шоссейная велогонка "Кубок Минска" пройдет в столице
Международной шоссейной велогонкой "Кубок Минска" в столице начинается сегодня Минская велосипедная неделя. Бороться за награды будут более 150 спортсменов из 12 стран. Стартует 176-километровая гонка на проспекте Победителей, после чего велогонщики отправятся за город, где преодолеют пять кругов вдоль Заславского водохранилища. Кроме победителя и призеров награды получат лучший молодой, белорусский и самый активный гонщики, а также лучшая команда.
В связи с соревнованиями сегодня будет закрыто движение для всех видов транспорта на проспекте Победителей от моста над улицей Немигой до агрогородка Ждановичи с 11:30 до 12:30, а также с 15:30 до 16:30.
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