Международный турнир по боксу памяти Ливенцева пройдет в Минске

С 13 по 17 октября "Чижовка-Арена" в рамках XXIII Международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ильича Ливенцева объединит сильнейших представителей 10 стран.

Конкуренцию белорусам составят атлеты Венгрии, Грузии, Казахстана, Канады, Таджикистана и не только. Более 100 боксеров будут бороться за 9 комплектов наград у мужчин и 8 у женщин.

13 октября состоятся предварительные бои, в прямом эфире соревновательный день покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 16:25.