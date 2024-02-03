3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Международные соревнования по баскетболу 3Х3 Palova-Snowball стартуют в Минске
Настоящий праздник для любителей баскетбола в формате 3Х3 прямо в торговом центре "Столица". В выходные площадка на первом этаже примет международные соревнования имени Николая Ермашова, а также будет разыгран Кубок Беларуси. За награды будут бороться 12 мужских команд и восемь женских, а конкуренцию хозяевам составят россияне. На групповом этапе коллективы разбиты на квартеты, сегодня определятся участники плей-офф. Соревнования стартуют в 10 утра, телеканал "Беларусь 5" покажет зрелищные поединки в вечернем эфире, прямая трансляция начнется в 17:15.
Другие новости спорта:
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов