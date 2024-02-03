Международные соревнования по баскетболу 3Х3 Palova-Snowball стартуют в Минске

Настоящий праздник для любителей баскетбола в формате 3Х3 прямо в торговом центре "Столица". В выходные площадка на первом этаже примет международные соревнования имени Николая Ермашова, а также будет разыгран Кубок Беларуси. За награды будут бороться 12 мужских команд и восемь женских, а конкуренцию хозяевам составят россияне. На групповом этапе коллективы разбиты на квартеты, сегодня определятся участники плей-офф. Соревнования стартуют в 10 утра, телеканал "Беларусь 5" покажет зрелищные поединки в вечернем эфире, прямая трансляция начнется в 17:15.