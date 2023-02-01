Международные соревнования по лыжным гонкам среди юниоров в Раубичах могут заменить белорусам чемпионат мира

Для огромной массы спортсменов Раубичи, конечно, стали другими с тех времен, когда я здесь тренировалась. Очень много мы здесь тренировались и выступали. И кубки мира были, и другие соревнования. Поэтому я рада, что мы периодически сюда возвращаемся. Проводим здесь и сборы, и соревнования. А что касается санкций, мы от этого только крепче будем. Мы дождемся, когда они нас еще будут просить вернуться.

Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России

