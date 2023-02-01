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Международные соревнования по лыжным гонкам среди юниоров в Раубичах могут заменить белорусам чемпионат мира

Международные соревнования по лыжным гонкам среди юниоров в Раубичах вполне могут заменить белорусам чемпионат мира, который сейчас проходит в Канаде. В этом уверен генеральный прокурор Андрей Швед, который также является председателем попечительского совета Федерации лыжных гонок. Церемония открытия и спринтерские гонки классическим стилем сегодня стартовали рано утром. Участники смогли оценить организаторские усилия нашего комплекса.

Для огромной массы спортсменов Раубичи, конечно, стали другими с тех времен, когда я здесь тренировалась. Очень много мы здесь тренировались и выступали. И кубки мира были, и другие соревнования. Поэтому я рада, что мы периодически сюда возвращаемся. Проводим здесь и сборы, и соревнования. А что касается санкций, мы от этого только крепче будем. Мы дождемся, когда они нас еще будут просить вернуться.
Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России
Российская школа лыжных гонок - это лучшая школа в мире. И поэтому когда наши спортсмены соревнуются с лучшими спортсменами мира, конечно, их мастерство, профессионализм растут. Об этом говорят и результаты выступлений нашей национальной сборной на соревнованиях в Российской Федерации в прошлом году, когда наши спортсмены стали завоевывать в отдельных видах соревнованиях в том числе призовые места. Но самое главное, они стали показывать стабильный результат.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси, председатель попечительского совета Белорусской федерации лыжных гонок

Международные соревнования среди юниоров в Раубичах будут идти на протяжении трех дней. В программе старта спринт, масс-старт, индивидуальная гонка и эстафета.

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