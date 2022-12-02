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Международный баскетбольный турнир памяти Владимира Рыженкова стартовал в Минске
Восемь команд юных баскетболистов Беларуси и России примут участие в 25-м международном турнире памяти Владимира Рыженкова, который сегодня стартует в Минске, пишет БелТА.
Беларусь представят юношеские сборные (U-16) - мужскую команду возглавит Артур Орловец, девушки выступят под руководством Елены Ивановской. От России также выступят две юношеские сборные, а еще воспитанники школ краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", "Юность" из Старого Оскола, московских "МБА-Академия" и "Руна". Соревнования на площадке БК "МИНСК" продлятся в течение трех дней, вход свободный. По итогам турнира лучшие игроки получат памятные призы от Национального олимпийского комитета Беларуси, изготовленные по специальному заказу на стеклозаводе "Неман".
Турнир памяти первого министра спорта и туризма и первого президента Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова был учрежден в 1996 году. За свои заслуги Владимир Николаевич был удостоен званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта", "Заслуженный тренер БССР", награжден грамотой Верховного Совета БССР, призом и памятной медалью Международного олимпийского комитета.
Фото:Белорусская федерация баскетбола
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