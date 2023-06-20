Международный чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси

Это непосредственная работа спасателя: работа с лестницей, с рукавами, работа с оборудованием. Мы применяем здесь все то, что используется в работе. Немного в облегченной форме, но я уверен, что это моделирует ту ситуацию, с которой сталкиваются в ежедневной работе наши спасатели.

Виктор Зырянов, преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси