3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Международный чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси
В Беларуси стартовал международный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. 120 человек соревнуются в разных состязаниях, максимально приближенных к тем условиям, в которых приходится работать бойцам МЧС. Побороться за кубок приехали и спасатели из России.
В первый день чемпионата участникам нужно было забраться с пожарной лестницей на четвертый этаж здания. К слову, перед выступлениями делегаты на протяжении двух недель были на сборах, где усиленно готовились.
Это непосредственная работа спасателя: работа с лестницей, с рукавами, работа с оборудованием. Мы применяем здесь все то, что используется в работе. Немного в облегченной форме, но я уверен, что это моделирует ту ситуацию, с которой сталкиваются в ежедневной работе наши спасатели.
По итогу соревнований лучшие будут представлять Беларусь на чемпионате мира в Турции в 2023 году.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов