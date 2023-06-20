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Международный чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси

В Беларуси стартовал международный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. 120 человек соревнуются в разных состязаниях, максимально приближенных к тем условиям, в которых приходится работать бойцам МЧС. Побороться за кубок приехали и спасатели из России.

В первый день чемпионата участникам нужно было забраться с пожарной лестницей на четвертый этаж здания. К слову, перед выступлениями делегаты на протяжении двух недель были на сборах, где усиленно готовились.

Это непосредственная работа спасателя: работа с лестницей, с рукавами, работа с оборудованием. Мы применяем здесь все то, что используется в работе. Немного в облегченной форме, но я уверен, что это моделирует ту ситуацию, с которой сталкиваются в ежедневной работе наши спасатели.
Виктор Зырянов, преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси

По итогу соревнований лучшие будут представлять Беларусь на чемпионате мира в Турции в 2023 году.

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