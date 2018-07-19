Международный олимпийский комитет включил шесть новых дисциплин в программу зимних Игр 2022 года в Пекине. Это женские одиночные соревнования по бобслею, смешанные командные состязания по фристайлу в акробатике, где особенно сильны белорусские атлеты, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу в миксте. Также МОК сократил квоты в нескольких видах спорта. На 20 участников меньше станет в биатлоне - 210 спортсменов, меньше атлетов будет отбираться также в бобслее, женском хоккее, лыжных видах и конькобежном спорте.