Международный олимпийский комитет выделит 800 миллионов долларов - сообщил Томас Бах. 150 - в кредит международным федерациям и национальным олимпийским комитетам на минимизацию последствий пандемии. Остальные 650 миллионов - на расходы в связи с переносом Олимпиады в Токио.