Международный рейтинговый турнир "Айс старс" в эти выходные проходит в "Минск-Арене"

Возможность заявить о себе на международной арене в не меньшей степени дают и успехи атлетов, и проведение ответственных спортивных стартов, которое доверяют стране. Так, сейчас Беларусь готовится к чемпионату Европы по фигурному катанию. Он состоится в январе. А тестовыми соревнованиями можно считать седьмой международный рейтинговый турнир "Айс старс", который в эти выходные проходит в "Минск-Арене". Моду в мировом фигурном катании сегодня диктуют именно европейцы - это факт. И то, что в первый месяц нового года в Минск съедутся сильнейшие фигуристы не только Старого Света, - это весомый повод проанализировать положение дел в отечественном фигурном катании и наши шансы на успех.

Когда же белорусские фигуристы порадуют своих болельщиков успешным выступлением - этим вопросом задалась наш корреспондент Елена Горельчик. Екатерина Рябова из Азербайджана сегодня примерила золото турнира в Минске. Хотя сама спортсменка своим катанием осталась недовольна. Зато победительницу порадовала атмосфера. После Екатерина признается: ей как фигуристке очень важно, чтобы в момент подготовки к выходу на лед вокруг была тишина. Что ж, в "Минск-Арене" все так и было. Несмотря на то, что турнир международный, вход свободный, а на календаре суббота - мы насчитали не больше трех десятков зрителей. Соревнованиями по фигурному катанию никто не интересуется. При этом в спортивных секциях сегодня настоящий бум.

Это кадры 16-летней давности. Свою короткую программу на чемпионате мира катает Сергей Давыдов - экс-россиянин, в то время выступавший под белорусским флагом. В Нагано он так ничего и не покажет. Зато спустя пять лет станет четвертым на чемпионате Европы, четырьмя годами ранее 7-м - на чемпионате мира. Места - не в призах, но сегодня и такими результатами похвастаться у нас некому. Или Татьяна Навка - определенный период своей карьеры она тоже выступала за Беларусь.

С Самвелом Гезаляном становилась пятой на чемпионате мира и четвертой на Европе. Было время, когда наши фигуристы даже отбирались на Олимпийские игры. Тот же Давыдов стал 15-м в Турине, и 21-м в Солт-Лейк-Сити. Или экс-россиянка Юлия Солдатова в 2002-м стала 18-й. Теперь же вид спорта, оговоримся, что касается взрослого уровня, скорее, мертв, чем жив.

В Минск на "Айс старс" приехали многие фигуристы, которые готовятся к чемпионату Европы. Лидеров сезона, конечно, на льду "Минск-Арены" мы не увидели. Все они сегодня выступают на более престижных стартах - Гран-при. Тест-ивент прежде всего для технических служб комплекса и организаторов. С главным компонентом - качеством льда и климатическими условиями - здесь справились.

Порадовали и медалями в танцах на льду наши юниоры - выиграли бронзу, взрослая пара остановилась в шаге от пьедестала.

Танцы на льду - наименее больная точка белорусского фигурного катания. Чего не скажешь о взрослом парном катании. После завершения спортивной карьеры Татьяной Даниловой и Николаем Каменчуком этот вид программы на чемпионате Европы представлять некому. А вот в отношении одиночного катания прогнозы не такие пессимистичные. Надежды есть, правда, результат придется еще немного подождать. Надеждам сегодня лет 13-14.