Международный турнир "Кубок Президентского спортивного клуба" среди юношеских команд по хоккею принимает "Чижовка-Арена"

Три сборные, Беларуси, России и Казахстана, а также сборная команда МТЗ - юниорской лиги, усиленная игроками Высшей лиги открытого чемпионата Беларуси, поборются за победу в международном турнире среди юношеских команд по хоккею "Кубок Президентского спортивного клуба". Соревнования пройдут на льду "Чижовка-Арены". Сегодня первыми на лед выйдут сборные МТЗ и России, трансляция матча на "Беларусь 5" в 12:50. Затем скрестят клюшки белорусы и хоккеисты из Казахстана.