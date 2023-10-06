Международный турнир "Легенды гимнастики" завершился в Стайках

Участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из Беларуси, России и Узбекистана. В мужском многоборье победу одержал россиянин Алексей Ростов, второе и третье место заняли белорусы Никита Парфенович и Олег Тесельский. В финалах отдельных видов золотые медали Беларуси принесли Егор Шарамков, ставший лучшим в вольных упражнениях, а также Данила Григорчук, победивший в состязаниях на коне. Алексей Ростов выиграл упражнения на кольцах и перекладине, еще один россиянин Кирилл Гашков был первым в опорном прыжке и на брусьях.