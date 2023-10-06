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Международный турнир "Легенды гимнастики" завершился в Стайках
В олимпийском спорткомплексе "Стайки" завершился международный турнир по спортивной гимнастике "Легенды гимнастики", пишет БЕЛТА.
Участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из Беларуси, России и Узбекистана. В мужском многоборье победу одержал россиянин Алексей Ростов, второе и третье место заняли белорусы Никита Парфенович и Олег Тесельский. В финалах отдельных видов золотые медали Беларуси принесли Егор Шарамков, ставший лучшим в вольных упражнениях, а также Данила Григорчук, победивший в состязаниях на коне. Алексей Ростов выиграл упражнения на кольцах и перекладине, еще один россиянин Кирилл Гашков был первым в опорном прыжке и на брусьях.
У женщин в многоборье золото и серебро завоевали представительницы России Ульяна Перебиносова и Лейла Васильева, лучшая из белорусок Дарья Жуковская заняла третье место. В финалах отдельных видов Перебиносова победила на брусьях и в вольных упражнениях, а Васильева выиграла опорный прыжок и программу на бревне.
Кроме того, в многоборье среди юниоров золотые медали достались россиянину Савелию Съедину и белоруске Софии Штыхецкой.
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