ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Международный турнир "Легенды гимнастики" завершился в Стайках

Международный турнир "Легенды гимнастики" завершился в Стайках

В олимпийском спорткомплексе "Стайки" завершился международный турнир по спортивной гимнастике "Легенды гимнастики", пишет БЕЛТА.

Участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из Беларуси, России и Узбекистана. В мужском многоборье победу одержал россиянин Алексей Ростов, второе и третье место заняли белорусы Никита Парфенович и Олег Тесельский. В финалах отдельных видов золотые медали Беларуси принесли Егор Шарамков, ставший лучшим в вольных упражнениях, а также Данила Григорчук, победивший в состязаниях на коне. Алексей Ростов выиграл упражнения на кольцах и перекладине, еще один россиянин Кирилл Гашков был первым в опорном прыжке и на брусьях.

У женщин в многоборье золото и серебро завоевали представительницы России Ульяна Перебиносова и Лейла Васильева, лучшая из белорусок Дарья Жуковская заняла третье место. В финалах отдельных видов Перебиносова победила на брусьях и в вольных упражнениях, а Васильева выиграла опорный прыжок и программу на бревне.

Кроме того, в многоборье среди юниоров золотые медали достались россиянину Савелию Съедину и белоруске Софии Штыхецкой.

Другие спортивные новости:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все