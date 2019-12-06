Международный турнир по баскетболу памяти В. Рыженкова

8 сборных - из пяти стран: в столице стартовал ХХІІІ Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова - первого президента Национального олимпийского комитета Беларуси и министра спорта. В соревнованиях принимают участие по 4 женские и мужские команды до 16-ти лет. В Минск приехали сборные Литвы, Польши, Молдовы, а также команда из российского Красногорска.



Завершится турнир в воскресенье. Победитель определится по итогам однокругового турнира. Белорусские девушки сегодня обыграли Литву, 67:43. В эти минуты играют против северных соседей наши парни.



