Международный турнир по боксу памяти Ливенцева стартовал в Минске

Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стартовал в Минске. Помимо белорусских спортсменов, на ринг выйдут и лучшие атлеты из семи стран: России, Таджикистана, Китая, Казахстана и не только. Всего участие в первенстве принимают более сотни боксеров. Борьба за медали у девушек пройдет в 9 весовых категориях, у мужчин - в 12. Накануне уже состоялась торжественная церемония открытия и первые поединки.