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Международный турнир по боксу памяти Ливенцева стартовал в Минске
Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стартовал в Минске. Помимо белорусских спортсменов, на ринг выйдут и лучшие атлеты из семи стран: России, Таджикистана, Китая, Казахстана и не только. Всего участие в первенстве принимают более сотни боксеров. Борьба за медали у девушек пройдет в 9 весовых категориях, у мужчин - в 12. Накануне уже состоялась торжественная церемония открытия и первые поединки.
Соревнования в столичном Дворце спорта завершатся 23 ноября. В этом году турнир памяти Виктора Ливенцева юбилейный, стартовал в 20-й раз.
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