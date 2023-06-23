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Международный турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной проходит в минском бассейне "Янтарь"
Борьба за медали в минском бассейне "Янтарь". Международный турнир памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной проходит в белорусской столице. На дорожках кроме белорусов дети из Нижнего Новгорода, Пятигорска, а также Смоленской области - всего более четырех сотен юных спортсменов до 14 лет. Для некоторых это первые соревнования такого масштаба.
Турнир позволяет детям раскрыться, получить опыт участия в предварительных финальных соревнованиях. Они учатся, как им правильно раскладывать силы, как выступать и утром, и вечером. Знакомятся друг с другом и находят общие интересы.
Пловцы соревнуются на дистанциях 50 и 100 метров брассом, на спине, вольным стилем и баттерфляем. Проходит турнир при поддержке Президентского спортивного клуба.
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