Международный турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной проходит в минском бассейне "Янтарь"

Борьба за медали в минском бассейне "Янтарь". Международный турнир памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной проходит в белорусской столице. На дорожках кроме белорусов дети из Нижнего Новгорода, Пятигорска, а также Смоленской области - всего более четырех сотен юных спортсменов до 14 лет. Для некоторых это первые соревнования такого масштаба.