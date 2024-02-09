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Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси проходит в Минске

В минском Дворце спорта сегодня продолжится международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Участие в первенстве принимают лучшие спортсмены из десяти стран, включая Германию, Казахстан, Китай и Армению.

Белорусская копилка уже пополнилась медалями: золото завоевала Елена Купаво в весовой категории до 54 кг.

Сегодня же определятся сильнейшие еще в десяти весовых категориях.

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