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Белорусские самбисты завоевали 33 награды на турнире на призы Президента в Минске
Белорусские самбисты успешно начинают новый сезон на домашнем Международном турнире на призы Президента Беларуси.Соревнования успели стать традиционными и прошли в 28-й раз. Среди участников - около 200 атлетов из десяти стран. Кроме белорусов, за награды боролись команды Армении, Болгарии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана и Туркменистана. Наши лидеры подтвердили свой высокий статус. Хозяева взяли 33 награды, 8 из которых высшей пробы.
В текущем сезоне наши самбисты выступят на 4 крупных стартах. Тренерский штаб выделяет среди них Игры БРИКС. Также в календаре - Игры Дружбы, чемпионат мира и первенство континента
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