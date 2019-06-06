Международный вещательный центр - телевизионное сердце II Европейских игр

Минск на финишной прямой подготовки к Европейским играм. Речь не только о спортивных объектах и инфраструктуре. Премьер-министр и председатель столичного горисполкома сегодня посетили Международный вещательный центр. Он расположился на базе Футбольного манежа на проспекте Победителей.



Побывал там и наш корреспондент Павел Капуцкий.



Международный вещательный центр - это телевизионное сердце Европейских игр. Здесь проложено 13 километров сигнальных кабелей. Каждое утро сотрудники сверяются с ежедневным планом подготовки, в ближайших планах стресс-тесты электропитания.



На каждом спортивном объекте есть пресс-центр. Главный - на стадионе "Динамо". Там и будут трудиться журналисты. Здесь же работают правообладатели, которых сейчас около 130. Из них 47 - европейские страны. Пока завершается монтаж оборудования. Это уникальный объект. В Беларуси подобного еще не было. Среди 205 технических специалистов 91 белорус, и это тоже достижение.

Чуть дальше по проспекту Победителей в легкоатлетическом манеже БГУ ФК продолжается выдача аккредитаций и экипировки. В основном волонтерам. Их будет больше 8 тысяч. Каждый день аккредитацию получают 500-600 человек.





На этой неделе началась программа реализации билетов в VIP-ложи "Минск" и "Пляжный". Пока доступны квитки на топовые виды: художественную гимнастику и пляжный футбол. Всего продано более 130 тысяч билетов. Но большая часть аудитории - телевизионная. В вещательном центре уже работают часы с обратным отсчетом. От жары спасет впервые примененная у нас система кондиционирования с использованием перфорированных текстильных воздуховодов. Энергозатраты меньше и воздух более влажный.

Пока в вещательном центре относительно спокойно, но через две недели ожидается настоящий муравейник.Одномоментно здесь будут находиться более 400 человек. Режим работы - с 6 утра до 2 ночи.