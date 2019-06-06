3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Международный вещательный центр - телевизионное сердце II Европейских игр
Минск на финишной прямой подготовки к Европейским играм. Речь не только о спортивных объектах и инфраструктуре. Премьер-министр и председатель столичного горисполкома сегодня посетили Международный вещательный центр. Он расположился на базе Футбольного манежа на проспекте Победителей.
Побывал там и наш корреспондент Павел Капуцкий.
Международный вещательный центр - это телевизионное сердце Европейских игр. Здесь проложено 13 километров сигнальных кабелей. Каждое утро сотрудники сверяются с ежедневным планом подготовки, в ближайших планах стресс-тесты электропитания.
На каждом спортивном объекте есть пресс-центр. Главный - на стадионе "Динамо". Там и будут трудиться журналисты. Здесь же работают правообладатели, которых сейчас около 130. Из них 47 - европейские страны. Пока завершается монтаж оборудования. Это уникальный объект. В Беларуси подобного еще не было. Среди 205 технических специалистов 91 белорус, и это тоже достижение.
Чуть дальше по проспекту Победителей в легкоатлетическом манеже БГУ ФК продолжается выдача аккредитаций и экипировки. В основном волонтерам. Их будет больше 8 тысяч. Каждый день аккредитацию получают 500-600 человек.
На этой неделе началась программа реализации билетов в VIP-ложи "Минск" и "Пляжный". Пока доступны квитки на топовые виды: художественную гимнастику и пляжный футбол. Всего продано более 130 тысяч билетов. Но большая часть аудитории - телевизионная. В вещательном центре уже работают часы с обратным отсчетом. От жары спасет впервые примененная у нас система кондиционирования с использованием перфорированных текстильных воздуховодов. Энергозатраты меньше и воздух более влажный.
Пока в вещательном центре относительно спокойно, но через две недели ожидается настоящий муравейник.Одномоментно здесь будут находиться более 400 человек. Режим работы - с 6 утра до 2 ночи.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов